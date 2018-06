Esporte Artilheiro faz dois gols, mas defesa retribui Atlético abre boa vantagem com gols de Júnior Brandão, porém time erra de novo e vê Juventude empatar

Os três último jogos do Atlético, na Série B, tiveram roteiros e finais repetidos. O atacante Júnior Brandão fez gols e colocou o time à frente no placar, mas os erros defensivos levaram à reação rival. Foi assim que o enredo se repetiu, nesta terça-feira, no Estádio Alfredo Jaconi, na fria Caxias do Sul (RS). O Dragão fez dois gols, mas o Juventude chegou ao em...