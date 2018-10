Esporte Artilheiro do Brasileiro, Gabriel recebe placa por marcar gol 12,5 mil da história do Santos Atacante desfruta o 'momento iluminado' e elogiou Cuca durante coletiva de imprensa

Artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 16 gols, o atacante Gabriel festejou o "momento iluminado" e elogiou o trabalho do técnico Cuca. O jogador recebeu nesta terça-feira uma placa da diretoria do Santos por ter feito o gol 12.500 da história do clube, no duelo contra o Fluminense. "Meu foco maior sempre foi o sucesso coletivo. Mas estou vivendo um momento ilu...