Esporte Artilheiro da Copa, Harry Kane lamenta derrota da Inglaterra: 'Faltou pouco' Para o atacante, os croatas voltaram melhor no segundo tempo e conseguiram dominar a partida

Artilheiro da Copa do Mundo da Rússia, com seis gols, Harry Kane lamentou a derrota por 2 a 1 para a Croácia nesta quarta-feira (11), no estádio Luzhniki, em Moscou, que impediu a Inglaterra de avançar à final do Mundial. O centroavante disse que todos os jogadores ingleses ficaram arrasados com o revés e afirmou que a classificação não veio por pouco. Em entrev...