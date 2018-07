Esporte Arthur se despede do Grêmio e irá se apresentar ao Barcelona O jogador goiano disputou 70 partidas e marcou 6 gols com a camisa do tricolor gaúcho

Após 7 anos vestindo a camisa do Grêmio, nesta sexta-feira (6), o volante Arthur se despediu do torcedor tricolor. O jogador goiano, de 21 anos, foi contratado pelo Barcelona, e a equipe espanhola irá pagar 30 milhões de euros para ter o atleta de forma antecipada, já que o time culé tinha o direito de compra, mas no final do ano. Em entrevista coletiva, o jogado...