Arthur pede atenção a Suárez e Cavani, mas quer que seleção assuma o jogo

A seleção brasileira entra em campo nesta sexta-feira (16) para encarar o Uruguai, em Londres, com atenção especial à dupla de ataque formada por Luis Suárez e Cavani. Principais astros do adversário, os jogadores preocupam. O volante Arthur sabe disso e pediu atenção especial a eles, mas afirmou que o Brasil não pode deixar de assumir o comando do jogo. "Precis...