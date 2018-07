Esporte Arthur estreia pelo Barcelona com belo gol Meia goiano é um dos destaques em empate contra o Tottenham, da Inglaterra

O goiano Arthur teve uma estreia de destaque no Barcelona na madrugada deste de domingo (horário de Brasília), ele foi um dos protagonistas no empate do clube espanhol com o Tottenham Hotspur, por 2 a 2, em Los Angeles, nos Estados Unidos, por um torneio amistoso. Arthur marcou o segundo gol do Barça e agradou enquanto esteve em campo, em um time composto majoritariamente por at...