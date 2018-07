Esporte Arthur é 3ª conexão entre Barça e Goiás Após Sonny Anderson e Douglas, volante vira outro jogador goiano no clube catalão. Ex-gremista tem futuro promissor numa das principais equipes do mundo

A história do Barcelona teve, ontem, mais um capítulo de uma dinastia que existe desde 1931. O momento que o volante Arthur vestiu a camisa do clube catalão pela primeira vez deu sequência à forte ligação da equipe espanhola com o futebol brasileiro. O goiano, de 21 anos, se tornou o 39º brasileiro a ser contratado pelo Barça e o 3º goiano a escrever sua história no clu...