Esporte Arsenal vence Sporting em Lisboa e fica perto da classificação na Liga Europa Time inglês continua 100% na competição continental

Com um gol do atacante Welbeck, aos 32 minutos do segundo tempo, o Arsenal derrotou o Sporting nesta quinta-feira, em Lisboa, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga Europa, e se aproximou da classificação à próxima fase. O time inglês assumiu a liderança do Grupo E, com três vitórias em três jogos. A equipe londrina soma oito gols a favor e apenas dois c...