Arsenal confirma contratação do suíço Lichsteiner, heptacampeão pela Juventus

O Arsenal confirmou nesta terça-feira (5) a contratação do lateral-direito Stephan Lichsteiner, de 34 anos. O jogador suíço chega após não renovar com a Juventus e se torna o primeiro reforço do time inglês após a chegada do técnico Unaí Emery. Lichsteiner estava na Juventus desde 2011 e participou das sete conquistas consecutivas do clube no Campeonato Italiano. F...