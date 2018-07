Esporte Argentino Lautaro Martínez é oficializado como reforço da Inter e assina até 2023 Pela negociação com o atacante, o Racing recebeu 30 milhões de euros da equipe italiana

A Inter de Milão anunciou nesta quarta-feira (4), de forma oficial, a contratação do atacante Lautaro Martínez. O negócio é dado como certo desde março, quando o empresário do jogador, Rolando Zárate, havia informado que o Racing, detentor dos direitos federativos e econômicos do argentino, aceitou receber 30 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões na cotação de quatro m...