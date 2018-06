Esporte Argentina quer vitória para apagar decepção da estreia e resgatar Messi

A seleção da Argentina entrará em campo às 15 horas desta quinta-feira, em Nizhny Novgorod, com duas missões: faturar a primeira vitória na Copa do Mundo da Rússia e recuperar o moral de Lionel Messi. Ambas as metas, que podem ser alcançadas contra a Croácia, são decisivas para a permanência da equipe de Jorge Sampaoli no Mundial. O time argentino estreou com um...