Esporte Argentina e Colômbia empatam sem gols em amistoso nos Estados Unidos Ambas seleções perderam muitas oportunidades, destacando o desempenho dos goleiros

As seleções de Argentina e Colômbia decepcionaram nesta terça-feira (11). Em amistoso disputado em New Jersey, no MetLife Stadium, as equipes decepcionaram e falharam nas finalizações, não saindo do 0 a 0. O amistoso desta terça-feira foi o segundo das duas seleções após a Copa do Mundo. Antes desse encontro, a Colômbia derrotou a Venezuela por 2 a 1, enquanto a Arge...