Esporte Argentina desembarca em Buenos Aires com Sampaoli, dirigentes e só um jogador Enzo Pérez, que atua no River Plate, foi o único jogador que voltou para a Argentina, o restante do elenco ficou na Europa

O avião da banda Rolling Stones, que levou a seleção da Argentina para disputar a Copa do Mundo na Rússia, trouxe de volta ao país uma delegação limitada. O desembarque nesta quarta-feira (4) pela manhã contou apenas com o técnico Jorge Sampaoli, membros da comissão técnica, dirigentes da Associação do Futebol da Argentina (AFA) e Enzo Pérez, jogador do River Plate. Depois do emb...