Arena do Corinthians receberá R$ 50 milhões no ano em incentivo

O Corinthians conseguiu com a Prefeitura de São Paulo mais R$ 5 milhões para o pagamento da Arena Corinthians. O valor foi repassado por meio de um programa de incentivo fiscal e publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo no dia 12 deste mês. O dinheiro é um adicional aos R$ 45 milhões que já estavam previstos no orçamento anual da Prefeitura e que já hav...