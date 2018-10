Esporte Arboleda volta aos treinos e reforçará o São Paulo após quase um mês fora do time Último jogo do defensor ocorreu no dia 22 de setembro, no empate por 1 a 1 com o América-MG

O zagueiro Arboleda se reapresentou no São Paulo nesta quinta-feira, após ter defendido a seleção do Equador nos amistosos contra Catar e Omã, em Doha, e vai reforçar a equipe no duelo diante do Atlético-PR, neste sábado, às 19h, no Morumbi, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por uma série de razões, isso não acontece há quase um mês. A última aparição do...