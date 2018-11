Esporte Arboleda e Tréllez ficam fora de treino do São Paulo; Hudson volta Equipe paulista se prepara para último compromisso do ano, pelo campeonato brasileiro, contra a Chapecoense

O São Paulo se reapresentou nesta quarta-feira (28), dois dias após o empate por 0 a 0 com o Sport, no Morumbi, e realizou um treino técnico visando o duelo com a Chapecoense, domingo, às 17 horas, em Santa Catarina, pela última rodada do Brasileirão. Por problemas diferentes, o zagueiro Arboleda e o atacante Tréllez não participaram da atividade, enquanto Hudson voltou a...