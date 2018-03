Na véspera do 10º Circuito Mulher Unimed, que ocorre neste domingo (11), a organização da prova promoveu uma espécie de aquecimento para as corredoras.

O evento, que contou com a participação de vários grupos de corrida, partiu, em ritmo cadenciado, do Kingdom Park Residence, no setor Nova Suíça, e foi até o Parque Vaca Brava, onde percorreu a pista do local.

Depois, as atletas retornaram ao empreendimento. As participantes tiveram café da manhã à disposição e puderam fechar bem a preparação.