Esporte Apresentado, Tiago Cardoso é mais uma opção para o gol do Goiás Experiente, goleiro chega com contrato até o final do ano com o time esmeraldino

O experiente goleiro Tiago Cardoso, de 34 anos, foi apresentado nesta terça-feira (11) no Goiás. O jogador foi um dos destaques do Botafogo-SP na conquista do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro e chega com contrato até o fim do ano com o Goiás. O arqueiro vira mais uma opção para Ney Franco no gol, que já conta com Matheus, Paulinho, Marcos e Rangel...