Esporte Apresentado, Soteldo veste a 10 do Santos e agradece confiança de Sampaoli Venezuelano é, até o momento, o único reforço da equipe em 2019

Até agora o único reforço anunciado pelo Santos, Yeferson Soteldo foi apresentado em entrevista coletiva nesta terça-feira no CT Rei Pelé. Acompanhado do presidente José Carlos Peres e do executivo de futebol Renato, o jogador venezuelano vestiu a camisa de número 10 e exaltou a história do seu novo time. "O Santos é um dos maiores clubes do mundo. Foi onde Pelé, ...