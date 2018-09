Esporte Apresentado, Robinho diz estar preparado para estrear em clássico Atacante de 19 anos vive expectativa de estrear com a camisa esmeraldina diante do Atlético, no próximo sábado (15), pela 27ª rodada da Série B

O atacante Robinho, de 19 anos, desembarcou na Serrinha na última semana emprestado pelo Náutico até o fim da temporada. Destaque na Série C, o jogador quer agarrar a oportunidade de jogar no Goiás e aumentar a possibilidade da equipe esmeraldina exercer o direito de compra no fim do ano. O jogador chega com uma grande expectativa da diretoria e da comissão técnic...