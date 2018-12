Esporte Apresentado pelo Flu, Fernando Diniz diz que assume 'maior desafio da carreira' O treinador do time carioca estava parada desde que foi demitido do Athletico-PR, em junho

Anunciado como novo técnico do Fluminense na última quarta-feira (19), Fernando Diniz foi oficialmente apresentado como treinador do time nesta quinta (20), no CT da Barra, no Rio, onde comentou sobre o retorno para a equipe que ele defendeu como jogador, entre 2000 e 2003, período em que foi campeão carioca pelo clube, em 2002. Logo no início de sua apresentaçã...