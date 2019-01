Esporte Apresentado no Santos, zagueiro Felipe Aguilar já fala em título da Sul-Americana Defensor revelou que também tinha propostas de outros dois clubes, ante de fechar o contrato com o clube paulista

O zagueiro Felipe Aguilar foi apresentado nesta terça-feira como o mais novo reforço do time do Santos para a temporada 2019. O jogador, de 26 anos, contratado do Atlético Nacional, da Colômbia, falou da importância da conquista de títulos. "Eu espero ter uma história particular no Santos, com meu trabalho, meu esforço e dedicação, conseguindo coisas importantes...