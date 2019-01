Esporte Apresentado no Palmeiras, Arthur Cabral afirma se inspirar em Gabriel Jesus O atacante se destacou em 2018 no Ceará, já no Palmeiras, o jogador teve passagens em 2015 e 2016, nas categorias de base

Apresentado nesta segunda-feira (7) como reforço do Palmeiras, atacante Arthur Cabral disse que se inspira em Gabriel Jesus para se adaptar e fazer história no novo clube. O reforço, de 20 anos, contratado do Ceará, afirmou que tem o atual atleta do Manchester City como "espelho" não só pelas atuações, como também pela precocidade com que se tornou ídolo e referência d...