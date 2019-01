Esporte Apresentado no Inter, Lindoso se empolga com a Libertadores: 'Pegada é outra' Atleta foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira (9) e comentou sobre os planos para a equipe no ano

Quarto reforço do Internacional para a temporada de 2019, o volante Rodrigo Lindoso foi apresentado nesta quarta-feira, na sala de conferência do CT do Parque Gigante, em Porto Alegre, logo após realizar o seu primeiro treino com os companheiros e o técnico Odair Hellmann, e ressaltou a importância da disputa da Copa Libertadores para o clube gaúcho. "É ano de Libe...