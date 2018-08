Esporte Apresentado no Inter, Guerrero exalta recepção da torcida e diz sonhar com Copa Atacante foi recebido com festa no aeroporto em Porto Alegre e no estádio Beira-Rio, casa da equipe colorada

Se depender da expectativa da torcida do Internacional, Paolo Guerrero terá que jogar muito para agradar os torcedores. Nesta quarta-feira, em Porto Alegre, o centroavante peruano foi recebido com festa por mais de mil torcedores no Aeroporto Internacional Salgado Filho e recepcionado com muita pompa no estádio Beira-Rio, logo depois de conceder a sua primeira entrevista c...