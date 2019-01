Esporte Apresentado no Goiás, lateral se diz pronto e vê disputa sadia com remanescente Kevin, de 21 anos, está regularizado e liberado para encarar o Novo Horizonte

Se depender da disposição do jovem Kevin, o Goiás não terá mais problemas na lateral direita. O jogador de 21 anos foi apresentado na tarde desta quarta-feira (23) e se diz pronto para atuar pelo novo clube já contra o Novo Horizonte, pela 2ª rodada do Goianão 2019. “Como todo jogador, eu gostaria de estar apto para jogar no primeiro jogo, mas infelizmente isso n...