Esporte Apresentado, Felipe Gedoz diz que chega para colocar Goiás de volta à elite O meia, de 24 anos, chega por empréstimo junto ao Atlético-PR até o final da temporada

Anunciado como reforço na última semana, Felipe Gedoz foi apresentado oficialmente na tarde desta quarta-feira (16). O meia, que ainda pertence ao Atlético-PR, chega por empréstimo ao Goiás até o fim da temporada. Com apenas 3 jogos e 1 gol marcado na temporada, Felipe vinha treinando com o elenco do clube paranaense e deve ficar à disposição do técnico Ney Franco já p...