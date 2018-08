Esporte Apresentado como reforço, Courtois diz 'realizar sonho' ao chegar ao Real Madrid Atleta assinou contrato de seis anos

Contratado na última quarta-feira pelo Real Madrid, o goleiro belga Thibaut Courtois foi apresentado oficialmente como novo reforço do clube nesta quinta (9), no Santiago Bernabéu, onde foi festejado por um bom número de torcedores que foram recepcioná-lo no estádio do clube com o qual assinou um longo contrato de seis temporadas. 📸🙌 @thibautc...