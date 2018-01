Apresentado, Anderson Martins elogia planejamento 'vitorioso' do São Paulo

O zagueiro Anderson Martins reconheceu nesta sexta-feira (12), em sua apresentação no CT da Barra Funda como reforço do São Paulo, que não foi fácil decidir abrir mão de disputar a Copa Libertadores pelo Vasco neste ano, mas que está confiante no projeto "vitorioso" do clube paulista, onde chega para ficar por três temporadas.



"Não foi fácil. Eu estava num grupo muito bom, com pessoas que me ajudaram muito", disse o atleta. "Abri mão de disputar a Libertadores neste ano, mas sei que o São Paulo vai ser forte e vitorioso, por tudo que projeta para os próximos anos. As expectativas são grandes. Espero agregar com minha experiência e procurar fortalecer cada vez mais o São Paulo. "



O reforço projeta uma disputa saudável pelo posto de titular da zaga, que hoje tem as vagas ocupadas por Arboleda e Rodrigo Caio. "Sei da qualidade de todos que estão aqui, e isso só fortalece o grupo. Espero ajudar da melhor maneira possível. Respeito a todos e vou procurar meu espaço. Será um grande desafio. Não dá para se acomodar. Isso também faz parte dos motivos da minha decisão de vir para o São Paulo."



Anderson exaltou o diretor executivo de futebol do clube, Raí, e o coordenador Ricardo Rocha. O zagueiro diz esperar absorver ao máximo o espírito vitorioso da dupla que comanda o futebol do São Paulo. "Quando soube do interesse deles, me animei porque são grandes referências para o clube. Raí e Ricardo, por tudo que eles viveram, os títulos, vão ajudar muito os jogadores. Esperamos absorver todo esse espírito de quando eles jogaram. Tem que aproveitar e colocar em prática o que eles vão nos passar de experiência."



O zagueiro reconhece que o São Paulo passou por dificuldades na última temporada, mas diz ver o time em alta após a recuperação no Campeonato Brasileiro. "No fim, o time já tinha se acertado, tinha outra postura. O São Paulo está numa crescente. Neste ano, a equipe tem se fortalecido e contratando peças que podem manter o bom nível do time nos torneios. Estou aqui para ajudar."



O atleta ainda lamentou a forma como saiu o Vasco - por causa de atrasos no pagamento de salários, ele e o clube optaram por rescindir o contrato -, e fez um agradecimento público à torcida do clube carioca. "O sentimento era de que as coisas pudessem ter sido diferentes. Mas quero agradecer à torcida do Vasco, dizer que sempre tentei honrar a camisa e fazer meu melhor. Agora, tenho certeza que tomei a decisão certa para alcançar meus objetivos."