Esporte Aposta em Michel Douglas para resolver o problema colorado Destaque do CSA em 2018, atacante se apresenta como principal candidato ao posto de artilheiro e espera mudar estatísticas do ataque

Se tem um problema que o Vila Nova sofreu no ano passado, foi com a ineficiência do setor ofensivo. Mesmo brigando pelo acesso, o Tigre marcou apenas 41 gols na Série B do Campeonato Brasileiro, tendo o 8º pior desempenho da competição. Para tentar solucionar essa deficiência, a diretoria colorada apresentou o atacante Michel Douglas, que foi destaque no CSA e estava...