Aposta do Tigrão: Dudu

Conheça Dudu, meia-atacante do Vila Nova, por ele mesmo: "Meu nome é Luiz Eduardo Fleuri Pacheco, tenho 20 anos e sou de Manacapuru, no Amazonas. Desde pequeno, tenho o sonho de jogar futebol. Quando era criança, assistia a várias partidas e adorava ver o Ronaldinho Gaúcho jogar. Um dos sonhos que quero realizar é de conhecê-lo. Foi acompanhando a carreira do Ronald...