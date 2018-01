Aposta do Lobo Guará: Lucka

Conheça Lucka, atacante do Iporá, por ele mesmo: "Sou mineiro de Três Pontas, tenho 18 anos e fui formado no Tricordiano, por onde disputei alguns campeonatos de base. Minha primeira competição profissional foi no ano passado. Disputei a 2ª Divisão do Campeonato Mineiro pelo Poços de Caldas - marquei 5 gols na campanha da equipe, que ficou em 4º lugar na compet...