Aposta do Gigante da Fronteira: Ronny

Conheça Ronny, meia do Itumbiara, por ele mesmo: "Hoje, jogo como meia, mas comecei como um atacante de ponta. Faço as duas funções. Onde o Luizinho (Vieira, técnico) quiser, eu jogarei. Tenho velocidade, mas nosso time tem atacantes que são mais rápidos do que eu. Então, o professor está optando por me utilizar mais pelo meio. Estou com 26 anos e fui for...