Esporte Apesar dos recentes insucessos, Geovane vê evolução no Vila Nova O clube, que começou vencendo os quatro primeiros jogos da Série B, não vence e não marca gols há 5 rodadas

Após iniciar a Série B de forma arrasadora vencendo as 4 primeiras partidas, o Vila Nova vive seu pior momento na competição. O empate contra o Fortaleza, na última terça-feira (5), foi o quinto jogo seguido em que a equipe, além de não vencer, não marcou gols. Para o volante Geovane, apesar do mau momento, o clube vem fazendo boas partidas e está no caminho certo para b...