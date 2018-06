Esporte Apesar de superar Treze, Iporá deixa competição

O último representante do futebol goiano na Série D do Campeonato Brasileiro se despediu neste domingo (24) da competição. O Iporá venceu o Treze (PB), por 2 a 1, mas não o suficiente para avançar às quartas de final do torneio nacional. Os gols da partida foram marcados por Ricardo Lima, Saulo (Iporá) e Marcelinho Paraíba (Treze). O Lobo Guará precisava vencer por ...