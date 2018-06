Esporte Apesar de goleada, Southgate diz que 'gostou mais' de vitória inglesa na estreia Inglaterra bateu a Tunísia na 1ª rodada, com gol nos acréscimos; A Bélgica será a próxima adversária da equipe britânica

O técnico Gareth Southgate celebrou a goleada aplicada pela Inglaterra por 6 a 1 no Panamá, neste domingo, em Nijni Novgorod, mas disse que gostou mais do triunfo na estreia da equipe na Copa do Mundo da Rússia. No dia 18, em Volgogrado, a seleção inglesa bateu a Tunísia por 2 a 1, com o gol que garantiu a vitória marcado aos 46 minutos do segundo tempo. "Foi ...