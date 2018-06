Esporte Apesar de gafe do coronel Nunes, cartolas da Fifa e Conmebol prestigiam Brasil

A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo teve a presença neste domingo do presidente da Fifa, o suíço Gianni Infantino, e do da Conmebol, o paraguaio Alejandro Domínguez. Eles foram à Arena Rostov, em Rostov, apesar do mal-estar criado há alguns dias pelo presidente da CBF, coronel Antonio Nunes, ao votar no Marrocos para sede da Copa do Mundo de 2026 depois d...