Esporte Apesar da melhora de Hamilton, Vettel lidera último treino livre do GP da Bélgica Confirmando a tendência vista na atual temporada, os carros da Red Bull foram a terceira força no treino

Em um asfalto úmido por causa da chuva que caiu durante a noite de sábado em Spa-Francorchamps, na Bélgica, a Ferrari dominou mais um treino livre no circuito, o terceiro e último deste fim de semana de Fórmula 1. Na manhã deste domingo, Sebastian Vettel ficou com o primeiro lugar, com a marca de 1min42s661, 63 milésimos mais rápido do que seu colega de equipe, Kimi R...