Esporte Apenas com Dedé de times brasileiros, Tite convoca seleção para jogos contra Uruguai e Camarões A comissão técnica, mais uma vez, afirmou que o calendário dos clubes brasileiros atrapalhou a convocação de atletas de times nacionais

O técnico Tite divulgou na manhã desta sexta-feira (26) a última lista de convocados para a Seleção Brasileira em 2018 para os amistosos contra o Uruguai, no dia 16, e Camarões, no dia 20, na data Fifa. A comissão técnica, mais uma vez, afirmou que o calendário dos clubes brasileiros atrapalhou a convocação de atletas de times nacionais. Com o Brasileirão e Libe...