Aparecidense sai atrás, vira e elimina o Botafogo da Copa do Brasil

Um dos principais objetivos da Aparecidense na temporada é de avançar o máximo de fases possíveis da Copa do Brasil, o Camaleão deu o primeiro passo na noite desta terça-feira (6), após vencer com sofrimento o Botafogo, no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia e eliminando a equipe carioca da competição.



Com o resultado, o time goiano avança à 2ª fase da Copa do Brasil e vai encarar o Cuiabá, fora de casa. A data da partida será definida pela CBF. Os da partida foram marcados por Nonato e Gustavo Ramon, pelo Camelão e Rodrigo Pimpão, pelo time carioca.



O Camaleão volta a campo neste sábado (10), quando visita o Goiás, no Estádio da Serrinha, às 16h30. O duelo é válido pela 7ª rodada do Campeonato Goiano. No mesmo dia e horário, mas pela Taça Guanabara, o Botafogo faz o clássico com o Flamengo pela semifinal do Estadual. O local da partida ainda não foi definido.



O jogo

Os primeiros minutos do duelo no Estádio Anníbal Batista foram de amplo domínio do Botafogo. A equipe carioca, que começou a partida com três zagueiros e dois laterais abertos atuando no meio-campo, envolveu a defesa da Aparecidense e dominou a posse de bola nos minutos iniciais do confronto. A recompensa do ímpeto ofensivo da Estrela Solitária chegou aos seis minutos. Após belo passe do meia João Paulo, o atacante Rodrigo Pimpão saiu na cara do goleiro Busatto e encobriu o camisa 1 do Camaleão para tirar o zero do placar.



Com o resultado desfavorável, a Aparecidense passou a se arriscar mais no campo de ataque. O time de Aparecida de Goiânia, no entanto, não teve facilidade para furar a marcação adversária e arriscou chutes de longa distância. O melhor deles foi finalizado pelo volante Wagner, que forçou bela defesa do experiente goleiro Jefferson.



Aos poucos, a Aparecidense passou a equilibrar a partida e as chances de gol continuaram saindo. Aleilson teve oportunidades pelo Camaleão, enquanto Dudu Cearense e João Paulo respondiam pelo lado alvinegro. O placar, porém, seguiu inalterado até o encerramento da primeira etapa: 1-0, Botafogo.



A conversa no vestiário fez bem para a Aparecidense. Logo aos dois minutos da etapa final, o atacante Nonato aproveitou bola alçada na grande área (passe de Everton) e finalizou para o fundo das redes do goleiro Jefferson. Tudo igual, 1 a 1.



O Camaleão continuou em cima e buscou a virada de diferentes maneiras: bolas aéreas, finalizações de bola parada e tentativas de passes para o goleador Nonato. O perigo, no entanto, não deixava de rondar a área da Aparecidense. Após contra-ataque, Rodrigo Pimpão quase marcou um novo golaço ao arriscar da linha lateral com chute em direção ao gol de Busatto, que se esticou todo para jogar a pelota pela linha de fundo.



Com o passar do relógio, as equipes deixaram de lado esquema táticos e partiram de forma desorganizada para os ataques. Em alguns momentos os zagueiros Mirita (Aparecidense) e Igor Rabello (Botafogo) organizaram as jogadas ofensivas das respectivas equipes. Os chutes passaram a esbarrar nas defesas e os goleiros pouco trabalharam nos minutos finais do duelo, que persistia igual até os 39 minutos do 2º tempo.



Após cruzamento, o atacante Gustavinho, que tinha acabado de entrar na partida, subiu mais alto que a zaga carioca para cabecear para o fundo das redes do goleiro Jefferson e confirmar a virada do Camaleão, que avançou à 2ª fase da Copa do Brasil: 2 a 1.



FICHA TÉCNICA

Copa do Brasil - 1ª fase

Aparecidense 2 x 1 Botafogo

Local: Estádio Anníbal Batista de Toledo (Aparecida de Goiânia)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro (SP)

Aparecidense: Busatto; Everton, Filipe Costa, Mirita e Helder; Wagner, Uenderson, Thiago Ulisses (Cristian) e Alex Henrique (Gustavo Ramos); Nonato e Aleilson (Kaio Wilker). Técnico: Márcio Azevedo.

Botafogo: Jefferson; Marcelo, Joel Carli e Igor Rabello; Arnaldo, Gilson, João Paulo e Dudu Cearense (Rodrigo Lindoso); Pimpão, Luiz Fernando (Renatinho) e Brenner (Kieza). Técnico: Felipe Conceição.

Gols: Rodrigo Pimpão, aos 6 minutos do 1º tempo (Botafogo), Nonato, aos 2 minutos (Aparecidense) e Gustavo Ramos, aos 39 minutos do 2º tempo (Aparecidense).

Cartões Amarelos: Gilson, Arnaldo, Luiz Fernando (Botafogo), Wagner (Aparecidense)

Expulsão: Rodrigo Pimpão (Botafogo).