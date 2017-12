Aparecidense quer aproveitar amistosos para chegar a todo vapor no estadual

Com a intensão de voltar a disputar mais uma final do Goianão, a Aparecidense segue trabalhando forte. Já pensando na estreia, no dia 17, contra o Goiás, o Camaleão terá dois amistosos nessa semana. Nessa quinta (21), o time de Aparecida vai até o estádio Abrão Manoel da Costa, enfrentar o sub-20 do Trindade, e no sábado (23), joga com o sub-20 do Goiás, no CT esmeraldino.

"Estamos fazendo diferente do que fizemos antigamente, que era trabalhar duas semanas direto e depois prensar em amistosos. Mas agora estamos modificando essa forma. Temos dois jogos antes do Natal, vamos respeitar a valência física dos atletas para tirar o máximo possível e fazer dois jogos equilibrados", disse o treinador Márcio Goiano.

O comandante do Camaleão também ressaltou que enquanto o campeonato não começa, ele está trabalhando bastante ao lado de Cocá, diretor de futebol do clube, para montar um elenco competitivo."Estamos com uma expectativa muito boa. Em relação aos últimos anos que estive aqui na Aparecidense, nós sempre conseguimos chegar (fase final) e nesse ano espero o mesmo", disse o técnico.

Para tentar surpreender no estadual desse ano, a Aparecidense aposta na base das últimas temporadas. Quem vem participando das últimas campanhas do Camaleão é o meia Washington, de 32 anos, que quer aproveitar essa pré-temporada para o time entrar a todo vapor na competição.

"O começo é difícil, mas vale a pena. Para a equipe começar bem o campeonato, já que antecipou o campeonato. Eles vão servir para consertar os erros e acertar a equipe para que na estreia a equipe esteja na ponta dos cascos", frisou o meia.