Aparecidense perde para sub-20 do Goiás em jogo treino

A Aparecidense realizou seu 2º jogo treino visando a temporada 2018 e segue sem vencer durante o período de testes do elenco. Contra o time sub-20 do Goiás, no CT do Parque Anhanguera, o Camaleão foi derrotado por 3 a 2. Rafael, Flávio e Samuel marcaram os gols dos donos da casa e Washington e Gustavo Ramos diminuíram para o time de Aparecida de Goiânia.

Assim como no jogo treino com o Trindade, o técnico Márcio Goiano aproveitou o duelo amistoso para testar seu elenco alternando entre os tempos de jogo as escalações. Para o gestor de futebol da Aparecidense, João Rodrigues, o Coca, as partidas contra o Tacão e o Goiás foram proveitosas e espera evolução.

“Fizemos dois jogos treinos e os atletas estão um pouco preso ainda, pelo volume de trabalho físico que tivemos. A tendência agora é soltar e esperamos que nos próximos amistosos a equipe apresente o que nós esperamos para o Goianão”, disse Cocá.

Todo o elenco da Aparecidense foi liberado para aproveitar o Natal, mas retorna para continuar a preparação para o Campeonato Goiano 2018 na próxima terça-feira (26). O próximo jogo treino do Camaleão será contra o time sub-20 do Vila Nova, quinta-feira (29).