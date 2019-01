Esporte Aparecidense opta por saída de técnico após quatro rodadas Com Márcio Fernandes, o time teve duas derrotas e dois empates

Depois da queda de Júnior Baiano no Itumbiara, a Aparecidense também decidiu pela demissão de Márcio Fernandes do comando da equipe. O trabalho do treinador não decolou no Camaleão, que acumula só dois pontos depois de quatro rodadas do Estadual. Márcio Fernandes assumiu a Aparecidense em dezembro e a meta era levar a equipe a brigar pelo título do Campeonato Goiano...