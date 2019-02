Esporte Aparecidense inicia venda de ingressos para duelo da Copa do Brasil Camaleão recebe a Ponte Preta na próxima terça-feira (12) e precisa vencer para avançar de fase

Uma das quatro equipes goianas que disputarão a Copa do Brasil 2019, a Aparecidense definiu em R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) os valores dos bilhetes para o confronto entre o Camaleão e a Ponte Preta, na próxima terça-feira (12), às 19h15, no Estádio Aníbal Batista de Toledo, pela 1ª fase do torneio nacional. As vendas começaram nesta quarta-feira (6). O...