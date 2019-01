Esporte Aparecidense e Atlético abrem rodada à espera de gols e triunfo Em Aparecida de Goiânia, Camaleão e Dragão, com estreantes, colocam em xeque sistemas ofensivos

Apontados como favoritos à vaga semifinal do Estadual, Aparecidense e Atlético precisam fazer jus à condição nas próximas rodadas. A cobrança começa pelo jogo deste sábado (26), às 17 horas, no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, onde ambos medem forças na abertura da 3ª rodada e necessitam do triunfo. Os times vêm de empates, por 1 a 1: o Camale...