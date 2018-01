Aparecidense divulga preço dos ingressos para jogo da Copa do Brasil

A próxima semana será decisiva para a Aparecidense, que terá pela frente o Botafogo, na 1ª fase da Copa do Brasil. O duelo será no dia 6 de fevereiro, às 21h30, no Anníbal Batista de Toledo. Para esse duelo, a diretoria divulgou o preço dos ingressos, que vão custar R$ 50 reais.

Os ingressos já começaram a ser comercializados, tanto no site do meubilhete.com como no Aparecida Shopping e na loja do Tio Bákinas, no horário de funcionamento dos estabelecimentos.

Ingressos:

- R$ 50 (inteira) / R$25 (meia)

Ponto de venda: Aparecida Shopping na loja do Tio Bákinas, horário de funcionamento.

Venda online: meubilhete.com