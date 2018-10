Esporte Aparecidense define novo treinador para Goianão 2019 Camaleão contrata comandante que conquistou dois títulos pelo Vila Nova

A Aparecidense já começou o planejamento para 2019. Nesta terça-feira (2), o diretor de futebol do clube, João Rodrigues, o Cocá, confirmou a contratação de Márcio Fernandes, de 56 anos. A última passagem do treinador pelo futebol goiano foi vitoriosa, ele conquistou a Divisão de Acesso e a Série C, em 2015, pelo Vila Nova. O novo treinador da Apareciden...