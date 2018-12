Esporte Aparecidense conta com experiência no elenco para buscar o título estadual em 2019 Camaleão buscou reforços de mais nome e peso para ajudar na campanha do Goianão 2019. Neste ano, o time goiano conquistou o vice-campeonato

O ano de 2019 já começou para a Aparecidense. Nesta segunda-feira (3), o elenco do Camaleão se apresentou no estádio Anníbal Batista de Toledo para começar a pré- temporada. Ao todo, 15 atletas compareceram na primeira atividade do clube. O restante do grupo irá se apresentar até o dia 10. A expectativa da direção é trabalhar com 30 atletas. Na apresentação da equ...