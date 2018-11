Esporte Aparecidense confirma contratação de Moisés, ex-Vila Nova, para disputa do Goianão João Rodrigues Cocá confirmou acerto com o atacante, que teve passagem pelo Vila Nova entre 2015 e 2017, para a disputa do Campeonato Goiano

A Aparecidense já se movimenta nos bastidores para montar o grupo que disputará o Campeonato Goiano 2019. O primeiro nome de peso foi confirmado pelo diretor de futebol, João Rodrigues Cocá, na manhã desta quinta-feira (08). O atacante Moisés, ex-Vila Nova, que já tinha um pré-contrato firmado com o clube, está confirmado e chega com contrato até o fim do Estadual. Além de Moi...