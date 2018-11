Esporte Aparecidense confirma a contratação do zagueiro Domingos para o Goianão 2019 O jogador, de 32 anos, foi campeão Brasileiro em 2004, pelo Santos

Buscando dar um passo a mais no Campeonato Goiano 2019, a Aparecidense anunciou a contratação do zagueiro Domingos, campeão Brasileiro pelo Santos, em 2004. A informação foi confirmada pelo diretor de futebol do clube, João Rodrigues, o Cocá. O jogador, de 32 anos, estava por último na equipe do Santo André. Formado na base do Santos, o jogador também teve p...